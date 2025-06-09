Мединский: Киев не принимает тела военных, поскольку ему трудно признать потери

Украина отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что властной верхушке тяжело признавать огромные масштабы потерь, а деньги на компенсации уже потрачены. Об этом в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на телеканале RT заявил помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.
«Им тяжело признавать такие большие потери. Мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — подчеркнул он.
По его словам, деньги, которые Киев должен выплатить семьям погибших в качестве компенсации, уже потрачены на совершенно другие вещи.
Как писал сайт KP.RU, 9 июня глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев активно готовится к масштабному обмену телами погибших военнослужащих с Россией. По его словам, процесс остается сложным и эмоционально тяжелым.
8 июня Россия в соответствии с договоренностями в Стамбуле, достигнутыми 2 июня, доставила в район обмена первую партию тел погибших солдат ВСУ.