Мединский: Киев не принимает тела военных, поскольку ему трудно признать потери

«Им тяжело признавать такие большие потери. Мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — подчеркнул он.