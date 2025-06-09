Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: Киев не принимает тела военных, поскольку ему трудно признать потери

Украина уже потратила деньги, которые должен выплатить семьям погибших в качестве компенсации, считает глава российской делегации.

Источник: Комсомольская правда

Украина отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что властной верхушке тяжело признавать огромные масштабы потерь, а деньги на компенсации уже потрачены. Об этом в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на телеканале RT заявил помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

«Им тяжело признавать такие большие потери. Мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — подчеркнул он.

По его словам, деньги, которые Киев должен выплатить семьям погибших в качестве компенсации, уже потрачены на совершенно другие вещи.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев активно готовится к масштабному обмену телами погибших военнослужащих с Россией. По его словам, процесс остается сложным и эмоционально тяжелым.

8 июня Россия в соответствии с договоренностями в Стамбуле, достигнутыми 2 июня, доставила в район обмена первую партию тел погибших солдат ВСУ.