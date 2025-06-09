Лос-Анджелес спасли от исчезновения с лица земли

«Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли. Губернатор Ньюсом и мэр Басс должны поблагодарить президента Трампа, а не лгать, будто помощь не требовалась. Один взгляд на кадры разрушений ясно показывает, что происходило на улицах», — заявил Трамп в соцсети Truth Social.