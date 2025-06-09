Лос-Анджелес спасли от исчезновения с лица земли

Трамп заявил, что спас Лос-Анджелес от разрушения.
Лос-Анджелес мог быть полностью уничтожен в ходе массовых беспорядков, если бы не экстренное вмешательство федеральных властей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли. Губернатор Ньюсом и мэр Басс должны поблагодарить президента Трампа, а не лгать, будто помощь не требовалась. Один взгляд на кадры разрушений ясно показывает, что происходило на улицах», — заявил Трамп в соцсети Truth Social.
При этом власти округа Лос-Анджелес сообщили, что ввод гвардии произошел без согласования с ними. Это вызвало резкую критику со стороны губернатора Калифорнии и мэра города, что привело к открытому конфликту между ними и федеральным центром.
Массовые протесты в Лос-Анджелесе начались после рейдов иммиграционной службы США и задержаний мигрантов, что спровоцировало столкновения с полицией и поджоги автомобилей. Федеральные власти направили в город подразделения Нацгвардии без согласования с местными властями, что вызвало конфликт между администрацией Трампа и руководством Калифорнии. За последние дни были задержаны десятки протестующих, пострадали полицейские и журналист.