Трамп ответил на критику из-за Нацгвардии в Лос-Анджелесе: президент сделал жестокий вывод

Президент США Дональд Трамп уверен в правильности собственного решения о вводе Нацгвардии в Лос-Анджелес. По его словам, без подобной меры город был бы стерт с лица земли.
Как известно, накануне в Лос-Анджелесе разгорелись масштабные протесты. И Трамп стал бороться с ними радикально. Поэтому вскоре ввел туда Нацгвардию. В тот же момент пошли разговоры о потенциальной отправке морпехов.
Однако такое решение столкнулось с рядом критики. В частности, со стороны губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Он заявил, что Трамп действовал в корне неверно. Однако сам американский лидер явно считает иначе.
«Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли», — написал Трамп в Truth Social.
Впрочем, успокаиваться все тот же Ньюсом явно не намерен. Он уже заявил, что будет судиться с президентом США Дональдом Трампом, ибо тот, вводя войска Нацгвардии в Лос-Анджелес, не учитывал мнение губернаторов. И это, уверен глава Калифорнии, противоречит закону.