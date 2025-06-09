Трамп ответил на критику из-за Нацгвардии в Лос-Анджелесе: президент сделал жестокий вывод

Впрочем, успокаиваться все тот же Ньюсом явно не намерен. Он уже заявил, что будет судиться с президентом США Дональдом Трампом, ибо тот, вводя войска Нацгвардии в Лос-Анджелес, не учитывал мнение губернаторов. И это, уверен глава Калифорнии, противоречит закону.