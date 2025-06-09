Мединский заявил, что ядерная война может стать итогом остановки украинского конфликта

Если Украина и НАТО попробуют отвоевать новые территории России, то итогом остановки конфликта без заключения настоящего мира может стать ядерная война. Такое заявление в интервью телеканалу RT сделал помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на прямых переговорах с Киевом.
Он отметил, что если остановить боевые действия по линии фронта и не договориться о настоящем мире, а просто заключить перемирие, то может возникнуть ситуация, аналогичная Карабаху, за который спорили Армения и Азербайджан.
«Этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО и попробует его отвоевать. Это будет конец планеты, будет ядерная война», — подчеркнул Владимир Мединский.
Также помощник главы государства заявил, что Москва не хочет, чтобы создавался аналогичный Карабаху, и никем не признанный регион. Он подчеркнул, что Россия хочет заключить полноценный мир, а также признания новых территорий.
Напомним, в интервью RT Владимир Мединский также сообщил, что мирный договор с Украиной мог быть подписан еще 28 февраля 2022 года, во время первой встречи сторон. Он подчеркнул, что это было бы возможно при желании и возможности Киева самостоятельно принимать решение.
Тогда, подчеркнул Мединский, условия мирного договора были намного мягче тех, что Москва предлагает сейчас.
Напомним, второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась около одного часа, стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. В нем российская сторона изложила условия для прекращения огня.