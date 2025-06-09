Мединский заявил, что ядерная война может стать итогом остановки украинского конфликта

Напомним, в интервью RT Владимир Мединский также сообщил, что мирный договор с Украиной мог быть подписан еще 28 февраля 2022 года, во время первой встречи сторон. Он подчеркнул, что это было бы возможно при желании и возможности Киева самостоятельно принимать решение.