Мединский сравнил президентство Байдена и Трампа.
Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои поступки в контексте политического курса. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мне кажется, что [президент США Дональд] Трамп верит в Бога. А предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду», — заявил Мединский в интервью RT.
В то же время он отметил, что нынешний руководитель Белого дома — Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится войти в историю как человек, которого называют «миротворцем и объединителем». По мнению Владимира Мединского, это достойная цель.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Вашингтон и весь мир сталкиваются с негативными последствиями политического курса Байдена. Подобным образом он прокомментировал беспорядки в штате Лос-Анджелес, которые начались из-за задержания нелегальных мигрантов, передает «Царьград».