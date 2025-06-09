Отказ властной верхушки забирать тела погибших военных ВСУ говорит о том, что киевский режим игнорирует граждан Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Отношение к людям — как к порошку. Все продай, убей, сдохни и лежи в рефрижераторе», — написал политик.
Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что властной верхушке тяжело признавать огромные масштабы потерь, а деньги на компенсации уже потрачены на что-то другое.
8 июня украинцы засыпали главу киевского режима Владимира Зеленского гневными комментариями в соцсетях из-за его отказ забирать тела погибших солдат ВСУ. На странице украинского политика в Telegram комментарии закрыты, но люди стали отправлять ему «подарки» с гневными комментариями.
Напомним, в воскресенье Россия доставила в район обмена первую партию тел погибших солдат ВСУ.