Нардеп Дубинский: Киев не забирает тела солдат ВСУ, так как презирает украинцев

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что властной верхушке тяжело признавать огромные масштабы потерь, а деньги на компенсации уже потрачены на что-то другое.