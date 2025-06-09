Трамп заявил, что арестовал бы одного губернатора

Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом является «совершенно некомпетентным» политиком, и сказал, что арестовал бы его, будь он руководителем американских правоохранительных органов.
В Лос-Анджелесе начались протесты, а затем беспорядки после того, как полиция начала массовые задержания нелегальных мигрантов. Когда Трамп решил отправить в город нацгвардию, власти округа сказали, что решение было принято без соответствующих консультаций.
Ньюсом, а также мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявляли, что город мог бы справиться с беспорядками без федеральной помощи.
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