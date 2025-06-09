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Балицкий продолжил публиковать списки идентифицированных тел солдат ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Телеграм-канале новые списки идентифицированных тел погибших военнослужащих ВСУ.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Телеграм-канале новые списки идентифицированных тел погибших военнослужащих ВСУ.

Он отметил, что работа по установлению личностей погибших украинских солдат, которых командиры бросили на поле боя, продолжается.

По словам Балицкого, он публикует эти списки в первую очередь для того, чтобы родственники могли найти своих погибших близких, так как Киев эти данные скрывает.

В новом перечне из 91 пункта указаны имена погибших и места гибели.

Балицкий 7 июня опубликовал список из 97 погибших украинских военных. Он отметил, что Киев отказывается принимать тела, чтобы скрыть потери и не выплачивать компенсации.