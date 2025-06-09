На протестах в Лос-Анджелесе полиция ранила резиновыми пулями несколько журналистов, в том числе репортера «Синьхуа»

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько иностранных журналистов, в том числе репортер агентства «Синьхуа», пострадали во время освещения протестов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщают СМИ.
В частности, репортер китайского информационного агентства «Синьхуа» получил травму от резиновой пули, а также был поражен слезоточивым газом. Китайское информагентство опубликовало фото, где репортер показывает шрам на ноге, оставленный от пули.
Женщина-репортер австралийского телеканала 9News Лорен Томаси также получила травму после того, как полицейские выстрелили в нее резиновой пулей. Об этом говорится в заявлении администрации телеканала, которая опубликовала кадры, на которых запечатлен момент выстрела.
В Лос-Анджелесе после ночных протестов остаются закрытыми некоторые шоссе, движение транспорта ограничено.
Британский фотожурналист Ник Стерн получил пулевое ранение в бедро. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на интервью с пострадавшим. Отмечается, что фотографу понадобилась экстренная операция из-за полученной во время беспорядков в Лос-Анджелесе раны.
Несколькими днями ранее в Лос-Анджелесе начались акции протеста против задержаний нелегальных мигрантов, вылившиеся в массовые беспорядки. Президент США Дональд Трамп впоследствии распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии. -0-
Фото Синьхуа.