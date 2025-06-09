На протестах в Лос-Анджелесе полиция ранила резиновыми пулями несколько журналистов, в том числе репортера «Синьхуа»

Женщина-репортер австралийского телеканала 9News Лорен Томаси также получила травму после того, как полицейские выстрелили в нее резиновой пулей. Об этом говорится в заявлении администрации телеканала, которая опубликовала кадры, на которых запечатлен момент выстрела.