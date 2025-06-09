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Губернатор Калифорнии Ньюсом прокомментировал призыв Трампа арестовать его

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что призыв президента США Дональда Трампа арестовать его следует считать шагом к авторитаризму.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что призыв президента США Дональда Трампа арестовать его следует считать шагом к авторитаризму.

Ньюсом сказал, что угрозы, к которым прибег Трамп, являются недопустимыми для США как нации.

Трамп заявил, что губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом является «совершенно некомпетентным» политиком, и сказал, что арестовал бы его, будь он руководителем американских правоохранительных органов.

В Лос-Анджелесе начались протесты, а затем беспорядки после того, как полиция начала массовые задержания нелегальных мигрантов. Когда Трамп решил отправить в город нацгвардию, власти округа сказали, что решение было принято без соответствующих консультаций.

Ньюсом, а также мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявляли, что город мог бы справиться с беспорядками без федеральной помощи.

Читайте материал «Трамп заявил, что Лос-Анджелес чуть не был уничтожен».