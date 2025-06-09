«Украина — Афганистан по соседству Европы»: главные заявления Орбана на митинге правоконсервативных партий во Франции

Орбан отметил, что Украина проигрывает в текущем конфликте, и подчеркнул, что реальные переговоры по урегулированию будут происходить напрямую между Россией и США.



Премьер отметил, что Венгрия и ЕС не заинтересованы в прямом конфликте с Москвой. Он объяснил, что из-за этого Украина не может войти в НАТО. По его мнению, «русских необязательно любить, но с ними важно договариваться».