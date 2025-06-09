«Украина — Афганистан по соседству Европы»: главные заявления Орбана на митинге правоконсервативных партий во Франции

Орбан заявил, что «провоенные политики в Брюсселе» хотят продолжать войну, но на поле боя решения нет — лишь страдания и разрушения. Он подчеркнул необходимость передачи контроля дипломатам и призвал к прекращению эскалации, чтобы избежать дальнейших жертв среди европейцев и предотвратить появление у Европы «Афганистана по соседству».
Кроме того, Орбан выразил готовность Венгрии ежедневно платить штрафы ЕС в размере €1 млн, чтобы не допустить нелегальную миграцию, назвав такие расходы «лучшей инвестицией в будущее» и обвинил Брюссель в шантаже.
Виктор Орбан назвал происходящее в Европе «организованным замещением населения, с помощью которого меняются культурные основы Европы».
Премьер подчеркнул, что Европа должна стать сильнее, чтобы вести переговоры с Россией. Он не видит военной угрозы НАТО со стороны России, поскольку Москва не достигла своих целей на Украине и не способна начать глобальный конфликт.
Орбан отметил, что Украина проигрывает в текущем конфликте, и подчеркнул, что реальные переговоры по урегулированию будут происходить напрямую между Россией и США.
Премьер отметил, что Венгрия и ЕС не заинтересованы в прямом конфликте с Москвой. Он объяснил, что из-за этого Украина не может войти в НАТО. По его мнению, «русских необязательно любить, но с ними важно договариваться».
Он отметил, что европейские страны должны быть сильными — как с Россией, так и без нее. Он подчеркнул, что Европа не должна измерять себя через фигуру президента России Владимира Путина, отметив: «президент России — это президент России». По его мнению, важно прежде всего думать о собственных интересах Европы.
Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана прозвучали на митинге во Франции, организованном сторонниками правоконсервативных европейских партий, входящих во фракцию Европарламента «Патриоты Европы». По инициативе Орбана в июне 2024 года была создана эта правоконсервативная фракция, включающая 84 депутата от 14 партий из 12 европейских стран.