Если бы Украина стремилась к миру и самостоятельно принимала важные решения, то мирный договор с Россией мог быть подписан еще в феврале 2022 года. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По словам представителя главы государства, Москва тогда предложила Киеву более мягкие условия, чем выдвинутые на последующих этапах переговорного процесса.
— Если бы Украина хотела… то мы могли бы подписать мирный договор… на первой встрече, — передает слова Мединского RT.
Российский меморандум об урегулировании конфликта, в частотности, подразумевает роспуск националистических формирований на Украине, нейтралитет страны, а также выборы: Киев должен назначить дату проведения выборов президента и депутатов Верховной рады. В свою очередь мирный договор должен быть одобрен резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Украинским документом предлагается остановить боевые действия на суше, в воздухе и на море, установить 30-дневное перемирие с возможностью его продления и обеспечить мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США.