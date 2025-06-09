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«Деньги выброшены»: Мединский высмеял США за сотрудничество с Украиной

Сотрудничество с Россией и другими странами принесло бы бизнесу США значительно большую выгоду, чем сделки с Украиной по редкоземельным металлам и военная помощь президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Бизнес США мог бы заработать больше денег, сотрудничая с РФ, а не с Украиной, заявил Мединский.

Сотрудничество с Россией и другими странами принесло бы бизнесу США значительно большую выгоду, чем сделки с Украиной по редкоземельным металлам и военная помощь президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина и США подписали соглашение по ископаемым: куда денутся недра страны, которые так возжелал Трамп.

«Вы [США и Украина] подписали какой-то договор о редкоземельных металлах. Все эти редкоземельные металлы, это вот столько (немного — прим. URA.RU) на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России, и сколько мог бы заработать американский бизнес и американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России», — заявил Мединский в интервью RT.

Кроме того, комментируя выступления американского президента Дональда Трампа, Владимир Мединский отметил, что ему понятна позиция первого, которая основана на принципах национального консерватизма — то есть приоритет должны иметь интересы Штатов и их граждан. «Если Америке и американцам выгодно спускать, так сказать, в унитаз деньги, на которых сидит Зеленский, это просто выброшенные деньги, и при этом терять триллионы долларов возможных контрактов с Россией, со странами третьего мира… Зачем?» — задался вопросом Мединский.

Он добавил, что Вашингтон заработал больше, если бы также имел выгодные партнерские и торговые отношения с Москвой. Кроме того, дипломат отметил, что достижение мира и прекращение военной помощи для Киева откроет перед Штатами значительные экономические перспективы.

Ранее сообщалось, что в США изучали различные пути увеличения поставок редкоземельных ресурсов из государств Центральной Азии. В частности, тех, которые имеют ключевое значение для работы промышленного сектора и высокотехнологических отраслей США. Подобное происходило на фоне того, что украинских запасов ископаемых было недостаточно для удовлетворения американских потребностей.