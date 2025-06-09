«Деньги выброшены»: Мединский высмеял США за сотрудничество с Украиной

Кроме того, комментируя выступления американского президента Дональда Трампа, Владимир Мединский отметил, что ему понятна позиция первого, которая основана на принципах национального консерватизма — то есть приоритет должны иметь интересы Штатов и их граждан. «Если Америке и американцам выгодно спускать, так сказать, в унитаз деньги, на которых сидит Зеленский, это просто выброшенные деньги, и при этом терять триллионы долларов возможных контрактов с Россией, со странами третьего мира… Зачем?» — задался вопросом Мединский.