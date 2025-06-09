Миграционная политика: хватит сливать Россию

Запад стирает Россию из истории отнюдь не только заимствованной из кровавых 90-х социально-экономической политикой, эффективно разрушающей нашу Родину в его интересах. Не менее эффективна миграционная политика, давно ставшая национальной.
Новое Великое переселение народов — часть проекта «сброса настроек»: информационные и биологические технологии лишают финансовых спекулянтов власти, передавая ее союзу производительного и цифрового капитала, и спекулянты пытаются сохраниться, вернув человечество в средневековье.
Для этого надо уничтожить цивилизацию: разрушить ее основу — семью — сексуальными извращениями, разрушить промышленность «зеленым» мошенничеством и смыть ее остатки потоком миграции под знаменем мракобесного политического исламизма (злейшего врага ислама традиционного).
Этот проект реализуется не только в «Гейропе», но, как мы видим вокруг себя, и в России. Его исполнители — воспитанные в эпоху национального предательства либеральные менеджеры, всерьез утверждающие необходимость завоза мигрантов по, в прямом смысле слова, любым причинам — исключая разве что (и то пока) только борьбу с глобальным потеплением.
Либеральная социально-экономическая политика запирает людей в беспросветную нищету и бедность (по оценкам специалистов ВШЭ, в 2024 году 60% россиян имели доходы в 40 тыс. руб. в месяц и ниже — при реальном прожиточном минимуме 52,3 тыс. руб.), разрушением экономики лишает их надежд на будущее и смысла жизни? Значит, надо завезти мигрантов, чтобы заменить плохих «рузских фашыздов» хорошими «трудолюбивыми соотечественниками».
Врачи изгоняются из госмедицины нищенскими зарплатами, превращением их в писарей, административным террором (как говорят избиратели, на пациента отводится уже 12 минут), бесправием и фактическим запретом на лечение в интересах «биг фармы»? Значит, надо заменить их плохо понимающими по-русски «бесценными специалистами».
Школьные учителя восприняли, наконец, указание, что для жизни по-человечески надо отказаться от своего призвания и уйти в бизнес? Значит, ждем рассказов о необходимости вслед за врачами завозить и учителей.
Либеральная реформа образования разрушает трудовую мотивацию молодежи, создавая дефицит квалифицированной рабочей силы? Значит, надо завозить больше мигрантов без квалификации, чтобы блокировать ими технический прогресс.
Молодежь не заводит детей не только из-за нищеты, безысходности и невозможности даже мечтать о своем жилье, но и в силу растущего мигрантского террора.
Массовый завоз мигрантов из зон социального бедствия ломает этнокультурный баланс. Россия тонет в потоке мигрантов, завозимых коррупционерами всех мастей ради замены носителей русской культуры, считающей взятку преступлением, носителями иных культур, в силу большей глубины социальной катастрофы видящих в ней нормальную деловую транзакцию.
Остальные мотивы вроде пресловутой «экономии на зарплате» вторичны — не говоря о том, что мигранты часто уже значительно дороже «коренного населения» (и не только потому, что отдают часть зарплаты работодателю в качестве взятки).
Пресловутая «борьба с нелегальной миграцией» — высылка тысяч при завозе миллионов — опоздала на поколение: угрозу представляет легальная миграция, направляемая ничуть не хуже преступной. Демонстративная раздача гражданств и квартир вертолетно-кишлачным методом при столь же демонстративной дискредитации «коренных жителей» производит впечатление государственной измены, ставшей государственной политикой.
В России уже живет почти треть Таджикистана, а ожидаемый отвод четверти стока Аму-Дарьи в оросительные системы Афганистана выбросит в страну как минимум четверть более чем 36-миллионного Узбекистана.
Города и поселки России превращаются в кишлаки, а этнические группировки производят впечатление реальной власти, перед которой пресмыкается официальная «власть».
Жители мегаполисов начинают всерьез интересоваться, как обращаться в шариатские суды: доступ к государственному правосудию все более призрачен.
Меры, необходимые для спасения нашей Родины, давно очевидны примерно всем.
Прежде всего, нужен жесткий визовый режим с бывшими советскими республиками, в которых произошла социальная катастрофа и отказ от русской культуры.
Диаспоры должны быть запрещены, а их деятельность должна трактоваться в рамках Уголовного кодекса как создание преступного сообщества.
Необходима тотальная проверка всех, получивших гражданство с 1992 года, с лишением гражданства и высылкой всех асоциальных элементов вместе с членами семей (если гражданство получил дед, а не посещает школу или плохо владеет русским внук, гражданства лишаются и высылаются на родину с пожизненным запретом на въезд все члены семьи, включая деда).
Если у мигранта нет средств на оплату депортации и его государство не хочет платить за него, он должен заработать недостающее на принудительных работах.
В паспорт должна быть возвращена графа «национальность», введено понятие «титульная нация русские», для живущих за рубежом носителей русской культуры вне зависимости от национальности по примеру Польши должна быть введена «карта русского».
Не имеющий этой карты может получать гражданство России только после 10 лет беспорочного проживания в ней или после службы в аналоге Иностранного легиона (в обоих случаях — после налоговой проверки всей семьи). В случае уголовного преступления либо пяти административных правонарушений в течение года натурализованный гражданин без «карты русского» должен лишаться гражданства и после отбытия наказания высылаться в страну происхождения за свой счет.
Не имеющий «карты русского» мигрант и получивший гражданство менее 10 лет назад не может владеть оружием, работать на госслужбе и в госструктурах по контракту, быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем, получать любую соцпомощь, включая маткапитал, должен полностью оплачивать расходы государства на образование, медицину, пользование инфраструктурой.
Любая подделка миграционных документов — немедленная пожизненная депортация.
Налоговые резиденты России с двойным гражданством должны платить двойные налоги (НДФЛ, транспортный, на имущество).
Должно быть запрещено публичное ношение религиозных одежд, скрывающих лицо, свидетельствующих о принадлежности к экстремистским религиозным группам.
Публичная молитва (в том числе в пятницу) и содержание незарегистрированных молелен должны рассматриваться не как административное правонарушение, а как тяжкое уголовное преступление — подрыв государственной власти, попытка замена светской власти религиозной.
Мигрантские клубы убийц (ММА) должны быть запрещены как террористические организации.
За особо тяжкие преступления для мигрантов и натурализованных граждан должна быть введена смертная казнь, их содержание в местах лишения свободы ужесточено.
При въезде в Россию мигрант должен вносить депозит для погашения возможного ущерба, иметь все необходимые в нашей стране прививки и справки от наших медучреждений в стране его выезда об отсутствии всех опасных инфекций, нарко- и алкогольной зависимости и полном психологическом здоровье. При въезде он должен сдавать биометрию.
Трудовой мигрант может въезжать в Россию только один, без семьи, при наличии приглашения от работодателя.
Работодатель должен обеспечить полную изоляцию мигранта от местного населения, оплату за него всех налогов и обязательных социальных сборов и полную компенсацию всей нагрузки на инфраструктуру, которую создает этот мигрант, депозита на его возможную депортацию.
Трудовой мигрант во время пребывания в России не может менять работодателя, место жительства, специальность.
Любой мигрант должен вставать на учет у участкового в течение трех дней и быть немедленно депортирован за любое правонарушение (включая непостановку на учет при смене места жительства).
МВД должно вести открытый и публичный учет преступлений, совершаемых мигрантами и натурализованными гражданами по странам происхождения.
Для сторонников ликвидации России по косовскому образцу неприемлема каждая из этих мер. Просто потому, что, если забыть хотя бы одну из них, Россия будет уничтожена при жизни нынешнего поколения без «Таурусов» и бандеровцев.