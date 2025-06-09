Миграционная политика: хватит сливать Россию

Этот проект реализуется не только в «Гейропе», но, как мы видим вокруг себя, и в России. Его исполнители — воспитанные в эпоху национального предательства либеральные менеджеры, всерьез утверждающие необходимость завоза мигрантов по, в прямом смысле слова, любым причинам — исключая разве что (и то пока) только борьбу с глобальным потеплением.