Мединский прокомментировал сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Американский бизнес и граждане в партнерстве с Россией заработали бы больше, чем от сделки по редкоземельным металлам, заключенной с Украиной. Такое заявление в интервью телеканалу RT сделал помощник президента России Владимир Мединский.
По его словам, объем редкоземельных металлов, которыми обладает Украина, не сопоставим с имеющимся у России количеством.
«На фоне неисчислимых богатств, которые есть в России, и сколько бы мог заработать американский бизнес и американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России и торговлю», — подчеркнул помощник главы государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Соединенным Штатам сотрудничество в добыче редкоземельных металлов и производстве алюминия.
Глава государства отмечал, что запасы, которыми обладает РФ, на порядок превышают объемы, имеющиеся в ведении Украины, и реальность которых надо оценить.