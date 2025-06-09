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Мединский прокомментировал сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Американский бизнес и граждане в партнерстве с Россией заработали бы больше, чем от сделки по редкоземельным металлам, заключенной с Украиной.

Американский бизнес и граждане в партнерстве с Россией заработали бы больше, чем от сделки по редкоземельным металлам, заключенной с Украиной. Такое заявление в интервью телеканалу RT сделал помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, объем редкоземельных металлов, которыми обладает Украина, не сопоставим с имеющимся у России количеством.

«На фоне неисчислимых богатств, которые есть в России, и сколько бы мог заработать американский бизнес и американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России и торговлю», — подчеркнул помощник главы государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Соединенным Штатам сотрудничество в добыче редкоземельных металлов и производстве алюминия.

Глава государства отмечал, что запасы, которыми обладает РФ, на порядок превышают объемы, имеющиеся в ведении Украины, и реальность которых надо оценить.