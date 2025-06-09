С Цукербергом и Маском такого не было бы: Дуров ответил, может ли арест во Франции быть связан с происхождением

Бизнесмен и один из создателей Telegram Павел Дуров надеется, что его арест во Франции никак не связан с национальностью. С соответствующим заявлением предприниматель выступил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
В рамках разговора интервьюер подчеркнул, что гипотетическое задержание крупного западного бизнесмена, например, Марка Цукерберга или Илона Маска, вызвало бы колоссальный общественный резонанс. Однако в случае Дурова все оказалось совершенно иначе. Мировой реакции практически не было.
Тогда предприниматель подчеркнул, что не может точно сказать, почему ситуация сложилась именно так. Однако надеется на отсутствие связей между его арестом и национальностью.
«Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью. Если так, то это действительно тревожно», — сказал Дуров.
При этом он добавил, что не сталкивался с такими инцидентами даже в государствах, которые Запад считает авторитарным. Более того, в осуждаемой странами ЕС России его ни разу не задерживали.
Тем временем Дурову приходится регулярно сталкиваться с обвинениями в якобы связях с госструктурами ряда стран. Однако предприниматель уже нашел остроумный ответ. Он напомнил, что является русским, поэтому скорее умрет, чем станет чьим-либо активом.