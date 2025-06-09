Во Франции сообщили о подготовке ЕС к запланированной войне на Востоке

Кроме того, Ле Пен выразила сомнение в том, что Франция под руководством президента Эмманюэля Макрона сможет вести активные боевые действия. Политик напомнила, что страна не смогла справиться даже с беспорядками, возникшими после матча «ПСЖ-Интер», произошедшего всего в 200 метрах от Елисейского дворца.