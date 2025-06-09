США пока не планируют прекращать передачу Украине разведданных

Несмотря на призывы прекратить военную помощь Киеву, администрация президента США Дональда Трампа пока не намерена останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных. Об этом сообщает журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники, близкие к администрации.
«Администрация президента Трампа не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным… эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины», — говорится в статье.
Журнал также предполагает, что США могут продолжить оказывать Киеву помощь, аналогичную предоставлявшейся ранее, но менее затратную для Вашингтона.
По мнению издания, наиболее вероятный сценарий развития событий заключается в том, что Трамп прекратит активное участие в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине, обвинив Киев и Москву в невыполнении его указаний.
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