«Хороший парень, но некомпетентен»: Трамп захотел арестовать губернатора Калифорнии

Трамп отметил, что считает Ньюсома «хорошим парнем», но при этом уверен в его некомпетентности. Он упомянул о проблемах с проектом скоростной железной дороги в Калифорнии, который значительно превышает бюджет. Глава США также подчеркнул, что в его администрации расходы всегда остаются в рамках бюджета.
«Гэвин Ньюсом мне нравится, он хороший парень. Но он совершенно некомпетентен, все это знают», — считает глава администрации США.
Кроме того, президент осудил участников беспорядков в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, назвав их «профессиональными провокаторами» и «плохими людьми», которые должны находиться в тюрьме.
Напомним, в Лос-Анджелесе уже третьи сутки продолжаются протесты против рейдов на мигрантов. Участники акций сжигают американские флаги и автомобили, грабят магазины и совершают другие подобные действия. В ответ Белый дом направил в город Национальную гвардию для подавления беспорядков. Трамп высоко оценил действия силовиков, применяющих жёсткие меры, включая слезоточивый газ и стрельбу. Тем временем губернатор Ньюсом инициировал судебный процесс против президента США из-за решения направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления массовых беспорядков.