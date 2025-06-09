«Хороший парень, но некомпетентен»: Трамп захотел арестовать губернатора Калифорнии

Трамп отметил, что считает Ньюсома «хорошим парнем», но при этом уверен в его некомпетентности. Он упомянул о проблемах с проектом скоростной железной дороги в Калифорнии, который значительно превышает бюджет. Глава США также подчеркнул, что в его администрации расходы всегда остаются в рамках бюджета.