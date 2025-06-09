Обмен военнопленными и телами погибших должен был состояться 7 июня. Однако Украина не выполнила стамбульских договоренностей и не прибыла в назначенное место. В результате обмен перенесли на неопределенный срок. Владимир Мединский отметил, что одной из причин того, что Киев отказался забирать тела, кроется в выплате компенсаций семьям погибших. Деньги, согласно законам страны, берутся из западных отчислений, однако эти средства уже потратили на другие цели.