Мединский отметил, что Киев не поблагодарил Москву за передачу тел бойцов.
Москва ожидала, что Киев поблагодарит страну за передачу шести тысяч тел украинских военных, но этого не произошло. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
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«Мы думали, они скажут нам спасибо. Потому что шесть тысяч семей смогут похоронить наконец своих сыновей и мужей, похоронить их по-христиански в земле. Они лежат замороженными в форме ВСУ, многие с документами, замороженные в целлофановых пакетах», — заявил Мединский в интервью RT.
Обмен военнопленными и телами погибших должен был состояться 7 июня. Однако Украина не выполнила стамбульских договоренностей и не прибыла в назначенное место. В результате обмен перенесли на неопределенный срок. Владимир Мединский отметил, что одной из причин того, что Киев отказался забирать тела, кроется в выплате компенсаций семьям погибших. Деньги, согласно законам страны, берутся из западных отчислений, однако эти средства уже потратили на другие цели.