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«Врата в ад»: в Британии назвали главный страх из-за Украины

Британский журналист Джонни Миллер в соцсети X написал, что больше всего сейчас боится «украинизации Европы».

Британский журналист Джонни Миллер в соцсети X написал, что больше всего сейчас боится «украинизации Европы».

По его словам, под каждым европейским государством теперь «лежат врата в ад», которые готовы распахнуться и посеять хаос.

Миллер добавил, что для этого нужны лишь ряд плохих политических решений, троянский конь или иностранное вмешательство.

Журналист подчеркнул, что это именно то, что произошло на Украине и предупредил, что британские и немецкие элиты пожертвуют всей Европой «ради своих жалких и извращенных амбиций».

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