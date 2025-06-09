Британский журналист Джонни Миллер в соцсети X написал, что больше всего сейчас боится «украинизации Европы».
По его словам, под каждым европейским государством теперь «лежат врата в ад», которые готовы распахнуться и посеять хаос.
Миллер добавил, что для этого нужны лишь ряд плохих политических решений, троянский конь или иностранное вмешательство.
Журналист подчеркнул, что это именно то, что произошло на Украине и предупредил, что британские и немецкие элиты пожертвуют всей Европой «ради своих жалких и извращенных амбиций».
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