День России, «Народный бюджет Самарской области» и экология: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

Как доложил Иван Носков, в прошлом году для подпитки озера Песчаное в парке 50 лет Октября была запущена скважина. Планируется, что в июне уровень воды в водоеме достигнет положенной отметки. Чтобы предотвратить ежегодное обмеление озера, в этом году планируются проектные работы по второй скважине.