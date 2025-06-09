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Дуров: страны ЕС стремятся запретить шифрование в мессенджерах

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью Такеру Карлсону, что в прошлом месяце сенат Франции принял закон, фактически запрещающий шифрование сообщений.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью Такеру Карлсону, что в прошлом месяце сенат Франции принял закон, фактически запрещающий шифрование сообщений.

Властям Франции не удалось принять соответствующий законопроект, теперь аналогичного запрета планируется добиться по всему Евросоюзу, заявил Дуров.

Дуров сказал, что в условиях запрета шифрования киберпреступники стали бы пользоваться VPN и даже эффективнее скрывать свои следы.

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