Павла Дурова взбесили непонятные обвинения со стороны Франции: «Абсурд!»

Он также отметил, что в определенный момент власти Франции боролись с мелкими приложениями, созданными специально для преступлений. Однако Telegram явно к ним не относится. Мессенджер имеет миллиард пользователей, в нем проводятся аудиторские проверки. Тем не менее, Париж все равно обвиняет в том, что среди использующих Telegram есть преступники.