Павла Дурова взбесили непонятные обвинения со стороны Франции: «Абсурд!»

Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что до сих пор не понимает, в чем конкретно его обвиняют французские власти. С соответствующим заявлением бизнесмен выступил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
Как отметил основатель Telegram, Париж долгое время выдвигал совершенно разные обвинения. То уличал в якобы отсутствии ответа на юридические запросы, то вменял вину за соучастие в преступлениях, в ходе которых использовался Telegram. Причем вторая трактовка крайне натянута.
«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют», — сказал Дуров.
Он также отметил, что в определенный момент власти Франции боролись с мелкими приложениями, созданными специально для преступлений. Однако Telegram явно к ним не относится. Мессенджер имеет миллиард пользователей, в нем проводятся аудиторские проверки. Тем не менее, Париж все равно обвиняет в том, что среди использующих Telegram есть преступники.
«Это все равно, что арестовать (президента США — прим.ред.) Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить (главу Франции Эммануэля — прим.ред.) Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд», — добавил Дуров.
В ходе той же беседы основатель Telegram порассуждал об истинной причине собственного ареста. Он понадеялся, что произошедшее никак не связано с его национальностью. В противном случае, подчеркнул Дуров, ситуация будет выглядеть особенно тревожно.