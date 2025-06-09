Большой успех для нас — русские танки вышли в Днепропетровскую область, и враг уже ничего не может с этим поделать, передает «Царьград».
Что происходит на фронте.
Несмотря на то, что усилия ВСУ по прорыву границы не дают результатов, Украина все же стремится пересечь русскую оборону. Обстановка вдоль границы Курской и Белгородской областей все еще остается напряженной. Российская армия наоборот переживает успех, при этом сообщается о попытке полной эвакуации Юнаковки. По предварительным подсчетам, нашим войскам остается преодолеть всего 12−20 км., чтобы достичь Сум.
Удержать Сумы будет очень непросто для ВСУ, ведь укреплений нет, а бригады ВСУ настолько истощились, что уже не представляют никакой сложности для разгрома русской армией.
При этом и другие участки фронта постепенно занимаются российскими войсками. К примеру, наши расширяют плацдарм за Осколом под Купянском.
На Краснолиманском направлении российские бойцы успели отбросить противника к Петровскому.
Военкор Евгений Лисицын: «На Покровском направлении наши вышли на западную границу ДНР и двигаются в сторону Днепропетровщины между Волчьей и Солёной к Новопавловке. ВСУ уже окрестили это “Новопавловским направлением”, понимая риски для всей своей логистики. Пока по врагу работают “Солнцепёки”, а наши закрепляются».
Что важно отметить, Минобороны РФ признало факт захода нашей танковой армии в Днепропетровской область. Киеву очень непросто смириться с этой мыслью. Также активные бои продолжаются к северо-западу от Угледара. Наша армия продвигается к Запорожью и Комару, как передают инсайдерские источники.
Тг-канал «Два майора» передает: «Битва за Комар продолжается. Воины-дальневосточники сообщают, что установлен контроль над южной частью населённого пункта. Идёт зачистка».