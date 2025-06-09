Русские танки под Днепром: Киев получил невероятный удар по имиджу от России

Несмотря на то, что усилия ВСУ по прорыву границы не дают результатов, Украина все же стремится пересечь русскую оборону. Обстановка вдоль границы Курской и Белгородской областей все еще остается напряженной. Российская армия наоборот переживает успех, при этом сообщается о попытке полной эвакуации Юнаковки. По предварительным подсчетам, нашим войскам остается преодолеть всего 12−20 км., чтобы достичь Сум.