«Не сломались, стояли до конца»: Мединский показал фото вернувшихся из плена молодых российских военных

«В рамках “стамбульских договорённостей” сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать — язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия СВОих не бросает! Будем работать дальше, чтобы все как можно быстрее оказались на Родине», — написал он.