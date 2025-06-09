«Не сломались, стояли до конца»: Мединский показал фото вернувшихся из плена молодых российских военных

«В рамках “стамбульских договорённостей” сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать — язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия СВОих не бросает! Будем работать дальше, чтобы все как можно быстрее оказались на Родине», — написал он.
Напомним, сегодня состоялся первый этап обмена молодыми (до 25 лет) военнопленными с Украиной. Стороны передали друг другу равное количеством бойцов — точное число не раскрывалось. Наши парни поблагодарили всех причастных к их освобождению и уже прилетели на самолёте в Москву.