ВСНБ Ирана: данные о ядерных объектах Израиля позволят нанести удар по ним

Полученные Ираном сведения о ядерной сфере Израиля дают возможность Тегерану в случае атаки Иерусалима ударить по скрытым ядерным объектам еврейского государства, заявил Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.
«Сегодня доступ к этой информации позволил воинам ислама дать четко пропорциональный ответ на возможное нападение израильского режима на ядерные объекты страны (Ирана. — Прим. ред.), немедленно атаковав его (Израиля. — Прим. ред.) скрытые ядерные объекты», — приводит иранский гостелеканал IRIB заявление совета.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Хосейн Салами заявил, что попавшая в распоряжение Тегерана информация повысит точность попадания иранских ракет.
Ранее иранское госагентство Tasnim сообщило, что Министерство информации (разведки) Ирана получило доступ к конфиденциальным документам об атомной сфере Израиля.
Отметим, источники в израильском правительстве рассказали, что Тель-Авив заверил американскую сторону в отсутствии планов наносить удары по ядерной инфраструктуре Ирана без четкого сигнала от президента США Дональда Трампа о неудаче дипломатических усилий.
Ранее член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазл Зохреванд выразил мнение, что Трамп рассматривает переговоры с Тегераном как «определяющий фактор своего успеха или провала на внешнеполитической арене».