Мединский отметил, что в 2022 году Зеленский встречался с представителями США вместо прочтения мирного соглашения РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский, получив 15 апреля 2022 года проект мирного соглашения с более мягкими, чем сейчас, условиями, не реагировал на него в течение двух недель. Он ссылался на занятость, но успевал проводить совещания с гостями из США. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«15 апреля [2022 года] я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят: это слишком большой и сложный текст», — заявил Мединский в интервью RT.
В то же время, отметил Владимир Мединский, в Киев приезжали тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также высокопоставленные представители Штатов — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Владимир Зеленский отдельно с каждым проводил совещания. При этом прошлые условия соглашения были мягче, чем нынешние. Они включали в себя признание референдума в Крыму, отказ Киева от вступления в НАТО и размещения на своей территории западных военных баз.
Кроме того, помощника президента РФ добавил, что мир между Киевом и Москвой мог быть заключен еще 28 февраля 2022 года, на первых переговорах. Это могло произойти, если бы украинская сторона принимала решения самостоятельно.