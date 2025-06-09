Мединский: Россия предлагала Киеву более мягкие условия соглашения в 2022 году

В то же время, отметил Владимир Мединский, в Киев приезжали тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также высокопоставленные представители Штатов — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Владимир Зеленский отдельно с каждым проводил совещания. При этом прошлые условия соглашения были мягче, чем нынешние. Они включали в себя признание референдума в Крыму, отказ Киева от вступления в НАТО и размещения на своей территории западных военных баз.