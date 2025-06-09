Мединский: США заработали бы больше с Россией, чем по сделке с Украиной

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Мединский заявил, что президент США Дональд Трамп «вошел в историю» благодаря своей инициативе по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, в параграфы российских школьных учебников по истории будет включена информация о плане Трампа по Украине. Она появится в одном из следующих изданий учебников, одним из авторов которых является Мединский.