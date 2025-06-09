Американский бизнес мог бы получить гораздо больше при партнерстве с Россией, чем от сделки по украинским редкоземельным металлам. Об этом в интервью RT заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Он напомнил, что США и Украина подписали какой-то договор о редкоземельных металлах. Все эти редкоземельные металлы, это совсем немного на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России, подчеркнул Мединский.
«…И сколько мог бы заработать американский бизнес и американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнерские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией», — сказал Мединский.
В случае наступления мира, когда она перестанет тратить деньги на конфликт, Америка получит огромные экономические преимущества, заключил помощник президента РФ.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Мединский заявил, что президент США Дональд Трамп «вошел в историю» благодаря своей инициативе по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, в параграфы российских школьных учебников по истории будет включена информация о плане Трампа по Украине. Она появится в одном из следующих изданий учебников, одним из авторов которых является Мединский.