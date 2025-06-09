Эвакуированный житель Харьковской области признался, что украинские боевики неоднократно приходили к нему с допросами. Причем нередко все заканчивалось избиениями за политические взгляды. Слова мужчина опубликовала российская администрация региона в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина проживал в Купянском районе. И там боевики киевского режима регулярно наносили непрошенные визиты. Приходили как сотрудники Службы безопасности Украины, так и обыкновенные солдаты. Последние нередко действовали по наводке местных жителей, поддерживающих власть в Киеве.
«Лично ко мне приходили за два с половиной года 27 раз», — сказал мужчина.
Он также добавил, что политические взгляды его семьи были всем известны. Поэтому украинские боевики не гнушались даже избиениями.
«Они знали мои взгляды, и не только мои, всей нашей семьи… Они били, да. Спасибо, что живой», — добавил житель Харьковской области.
Подводя итог, мужчина отметил, что не был единственным пострадавшим. По его словам, ВСУ издевались и продолжают издеваться над русскими людьми в Харьковской области.
Немногим ранее сообщалось, что садизм украинских боевиков распространяется даже на их собственных сослуживцев. Так, на одном из направлений командование ВСУ попыталось добить раненых солдат. Причем поводом стало желание бойцов отступить. В ответ на них натравили беспилотники.