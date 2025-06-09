Отмечается, что мужчина проживал в Купянском районе. И там боевики киевского режима регулярно наносили непрошенные визиты. Приходили как сотрудники Службы безопасности Украины, так и обыкновенные солдаты. Последние нередко действовали по наводке местных жителей, поддерживающих власть в Киеве.