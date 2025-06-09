Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции

Для поездок в другие страны он должен получить разрешение прокуратуры Парижа. В марте 2025 года Дурову разрешили съездить в Дубай, где он находился до 7 апреля. В мае главу Telegram не пустили в США для «переговоров с инвестиционными фондами». Надзорное ведомство назвало эту поездку «необязательной и неоправданной». Также Дурова не выпустили в Норвегию на «Форум свободы».