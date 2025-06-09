В Лос-Анджелесе после ночных протестов остаются закрытыми некоторые шоссе, движение транспорта ограничено

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка в Лос-Анджелесе стабилизировалась после ночных беспорядков. Об этом заявила председатель совета округа Лос-Анджелес Хильда Солис, сообщает ТАСС.
«Это была чрезвычайная ситуация, когда людей нужно было эвакуировать или призывать покинуть город из-за разрушений и хаоса. Сейчас это предписание отменено», — сообщила Солис. Глава совета округа также обратилась к участникам протестов с призывом сохранять спокойствие.
На протестах в Лос-Анджелесе полиция ранила резиновыми пулями несколько журналистов, в том числе репортера «Синьхуа».
По ее словам, в городе остаются закрытыми некоторые шоссе, въезды и съезды, движение транспорта ограничено. «Люди возвращаются к работе, но это происходит постепенно», — добавила чиновница.
Несколькими днями ранее в Лос-Анджелесе начались акции протеста против задержаний нелегальных мигрантов, вылившиеся в массовые беспорядки. Демонстрации и задержания также начались в Сан-Франциско. В Белом доме назвали происходящее мятежом и раскритиковали позицию руководства полиции города, глава которой ранее заявил об отказе участвовать в массовых депортациях.
Президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Это стало первым с 1965 года случаем, когда американский лидер задействовал Нацгвардию штата без запроса губернатора. Губернаторы-демократы 22 штатов раскритиковали данное решение Трампа, назвав его действия «злоупотреблением властью». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 9 июня заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за его распоряжения ввести войска. -0-