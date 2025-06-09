В Лос-Анджелесе после ночных протестов остаются закрытыми некоторые шоссе, движение транспорта ограничено

«Это была чрезвычайная ситуация, когда людей нужно было эвакуировать или призывать покинуть город из-за разрушений и хаоса. Сейчас это предписание отменено», — сообщила Солис. Глава совета округа также обратилась к участникам протестов с призывом сохранять спокойствие.