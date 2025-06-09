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Мединский рассказал о беседе с убитым СБУ украинским переговорщиком Киреевым

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью журналисту RT Рику Санчесу о беседе с членом украинской делегации на переговорах в Стамбуле в 2022 году Денисом Киреевым, который был застрелен в марте того же года.

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью журналисту RT Рику Санчесу о беседе с членом украинской делегации на переговорах в Стамбуле в 2022 году Денисом Киреевым, который был застрелен в марте того же года. Позже депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ во время задержания по делу о государственной измене. При этом в ГУР Украины утверждали, что Киреев погиб при выполнении спецзадачи.

«Тогда у них была маленькая делегация — человек пять или шесть. И одного из них сразу убили после первых переговоров», — отметил Мединский.

Он также подтвердил, что по его данным Киреева застрелила Служба безопасности Украины. «Он был убит силовиками в центре Киева», — добавил Мединский.

Глава российской делегации рассказал, что когда не переговорах был объявлен перерыв, то у него с Киреевым состоялась частная светская беседа. По словам Мединского, просто обсуждали жизнь в Крыму, потому что Киреев когда-то там проживал. Он также подчеркнул, что факт разговора не скрывался, это все видели и во время этой беседы кто-то подходил, кто-то отходил.

«И на следующую встречу он не приехал», — подытожил Мединский.

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