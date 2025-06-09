Мединский рассказал о беседе с убитым СБУ украинским переговорщиком Киреевым

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью журналисту RT Рику Санчесу о беседе с членом украинской делегации на переговорах в Стамбуле в 2022 году Денисом Киреевым, который был застрелен в марте того же года. Позже депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ во время задержания по делу о государственной измене. При этом в ГУР Украины утверждали, что Киреев погиб при выполнении спецзадачи.