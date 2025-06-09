Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки погибших украинских военнослужащих, в которых значится 91 фамилия, их тела киевский режим отказался забирать в пункте обмена.
«Продолжается работа по идентификации тел погибших бойцов ВСУ, которых их командиры бросили на поле боя», — написал он.
Глава Запорожья подчеркнул, что родственники пропавших без вести украинских военных благодарны за публикацию сведений о погибших, которые Киев скрывает.
Киев относится к своим людям как к расходному материалу. Россия же всегда проявляла уважение к погибшим, констатировал Балицкий.
Как писал сайт KP.RU, помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что властной верхушке тяжело признавать огромные масштабы потерь, а деньги на компенсации родственникам уже потрачены.
8 июня Евгений Балицкий разместил перечень некоторых погибших военнослужащих ВСУ, чьи останки планировалось передать украинской стороне 7 июня. Он отметил, что отказ Киева забрать останки военных связан с попыткой скрыть потери и избежать финансовых обязательств.
Напомним, в воскресенье Россия в соответствии с договоренностями в Стамбуле, достигнутыми 2 июня, доставила в район обмена первую партию тел погибших солдат ВСУ.