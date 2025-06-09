Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная избирательная комиссия Польши провела заседание, посвященное появившимся в стране сообщениям об ошибках при подсчете голосов по итогам президентских выборов, сообщает РИА Новости.
По итогам встречи Избирком распространил заявление, в котором сообщил, что готовится отчет, в том числе путем анализа информации, предоставленной окружными избирательными комиссиями. В соответствии с законом, этот документ должен быть предоставлен спикеру нижней палаты парламента и Верховному суду в течение 14 дней после обнародования результатов выборов, то есть до 16 июня.
«В то же время Государственная избирательная комиссия напоминает, что каждый избиратель, включенный в список избирателей, до 16 июня в случае выявления нарушений в ходе голосования, определения результатов голосования или результатов выборов может подать протест в Верховный суд», — сказано в сообщении на сайте Избиркома.
Также в комиссии призвали всех, кому известно о преступлениях, связанных с выборами, сообщить об этом прокурору или в полицию.
В последние дни в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. -0-