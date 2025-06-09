Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов

По итогам встречи Избирком распространил заявление, в котором сообщил, что готовится отчет, в том числе путем анализа информации, предоставленной окружными избирательными комиссиями. В соответствии с законом, этот документ должен быть предоставлен спикеру нижней палаты парламента и Верховному суду в течение 14 дней после обнародования результатов выборов, то есть до 16 июня.