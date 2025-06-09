В Турции выступили с заявлением о здоровье Эрдогана: Что случилось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает выполнять обязанности главы государства. Состояние его здоровья — удовлетворительное. Об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции, комментируя последние слухи.
Информация о якобы сильном ухудшении здоровья Эрдогана накануне распространилась в Сети. Некоторые YouTube-каналы заявили, мол, президент Турции столкнулся с серьезными проблемами. Однако турецкая сторона подчеркивает, что подобные слова не имеют связей с реальностью.
«Выражения, использованные в упомянутой передаче, содержат необоснованные обвинения, а также направлены против должности президента и оскорбляют ее», — сказано в заявлении.
Также подчеркивается, что слухи о якобы проблемах со здоровьем у Эрдогана опровергают его встречи с другими политиками. Последние, лично общаясь с главой Турции, замечают отсутствие каких-либо признаков болезни.
«(Официальные лица — прим.ред.) знают, насколько хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и насколько он тверд в своих решениях», — подчеркивается в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией.
Тем временем сам Эрдоган продолжает делать политические заявления. Недавно он сообщил, что готов сделать все возможное для проведения прямых переговоров между Россией, США и Украиной. Причем на уровне лидеров государств. Однако для этого потребуются определенные усилия.