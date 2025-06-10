В правительстве Самарской области обсудили экологию и народный бюджет региона

В понедельник, 9 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Чиновники обсудили актуальные вопросы: подготовку к празднованию Дня России, реализацию программы «Народный бюджет Самарской области», а также поговорили о благоустройстве и экологии.
Министр внутренней политики региона Сергей Филиппов доложил губернатору, что Самара готова к празднованию Дня России. Главное праздничное мероприятие состоится на площади Куйбышева с 18 до 22 часов. Будут присутствовать официальные лица, участники программы «Школа героев», творческие коллективы региона. Хедлайнером праздничного концерта станет группа «Звери».
Вячеслав Федорищев напомнил присутствующим на заседании, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, где на обсуждение был поставлен вопрос демографии Глава самарского региона поручил запреду Регине Воробьевой, а также министру здравоохранения Андрею Орлову предоставить доклад о текущей ситуации, мерах поддержки и существующих рисках.
С 1 января 2025 года в Самарской области была запущено программа «Народный бюджет Самарской области», согласно которой именно жители должны определять направления расходов и на какие объекты нужно направить усилия в первую очередь. На сегодняшний день поступило 409 инициатив, из которых 283 инициативы на сумму 699,7 млн рублей должны быть реализованы уже в этом году.
Много разговоров на оперативном совещании велось вокруг экологии. Так, чиновники серьезно озаботились состоянием водоемов в Самарской области. Министр природных ресурсов Артем Ефимов доложил губернатору, что в ближайшие пять лет по нацпроекту «Экологическое благополучие» и региональным программам запланировано очистить 17 водных объектов — рек, озер и прудов Самарской области. По словам Ефимова, очистка водоемов решает не только экологические цели, но и повышает возможность развития водно-гребного спорта. Вячеслав Федорищев поручил ежегодно закладывать необходимые средства на сохранение экологического благополучия рек и озер.