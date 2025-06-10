В правительстве Самарской области обсудили экологию и народный бюджет региона

С 1 января 2025 года в Самарской области была запущено программа «Народный бюджет Самарской области», согласно которой именно жители должны определять направления расходов и на какие объекты нужно направить усилия в первую очередь. На сегодняшний день поступило 409 инициатив, из которых 283 инициативы на сумму 699,7 млн рублей должны быть реализованы уже в этом году.