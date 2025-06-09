Как писал сайт KP.RU, ранее разведка США в докладе заявила, что Россия владеет инициативой на поле боя и сможет добиться значимых уступок со стороны киевского режима по итогам конфликта. Конфликт на истощение играет на пользу России, что в итоге приведет к значительному ослаблению Киева на поле боя. Это произойдет вопреки поддержке США и других союзников Украины.