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Foreign Policy: США не прекратят предоставление Киеву спутниковых разведданных

Спутниковые снимки США слишком важны для Украины, чтобы продолжать конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон пока не планирует останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных. Об этом написал журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа.

«(Администрация президента Трампа — прим. ред.) не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным… эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины», — отметило издание.

В статье полагают, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на предоставляемую ранее, но при этом не обходящейся Белому дому слишком дорого.

Как писал сайт KP.RU, ранее разведка США в докладе заявила, что Россия владеет инициативой на поле боя и сможет добиться значимых уступок со стороны киевского режима по итогам конфликта. Конфликт на истощение играет на пользу России, что в итоге приведет к значительному ослаблению Киева на поле боя. Это произойдет вопреки поддержке США и других союзников Украины.