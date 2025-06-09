Вашингтон пока не планирует останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных. Об этом написал журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа.
«(Администрация президента Трампа — прим. ред.) не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным… эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины», — отметило издание.
В статье полагают, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на предоставляемую ранее, но при этом не обходящейся Белому дому слишком дорого.
Как писал сайт KP.RU, ранее разведка США в докладе заявила, что Россия владеет инициативой на поле боя и сможет добиться значимых уступок со стороны киевского режима по итогам конфликта. Конфликт на истощение играет на пользу России, что в итоге приведет к значительному ослаблению Киева на поле боя. Это произойдет вопреки поддержке США и других союзников Украины.