«Око за око»: к чему может привести решение Трампа ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес

Профессор Саид Хан из Университета Уэйна считает протесты ответом на «усиление милитаристских мер» по борьбе с нелегальной миграцией. Он подчеркнул, что это первый с 60-х годов случай, когда президент США направил войска без запроса губернатора штата. Последний подобный прецедент, по его словам, произошел в 1965 году, когда Линдон Джонсон направил военных в Алабаму для прекращения беспорядков, поскольку местный «губернатор был расистом и никогда бы сам не вызвал Нацгвардию».