«Око за око»: к чему может привести решение Трампа ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес

Президент США Дональд Трамп направил в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии для подавления протестных акций, вызванных антимигрантскими рейдами. В ходе столкновений задержали уже более 50 человек. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности подать иск на администрацию Трампа. Как сообщили эксперты из США RTVI, Трамп фактически призвал к введению военного положения в городе, что может привести к насилию по принципу «око за око».
Главный редактор издания Covert Action Джереми Кузмаров отметил, что жители «в ужасе» от действий иммиграционных служб и стремятся защитить тех, кто подвергается преследованиям. По его словам, происходящее в Лос-Анджелесе демонстрирует «широкое несогласие с курсом и методами Трампа» и может привести к эскалации насилия между протестующими, сторонниками президента и полицией.
Профессор Саид Хан из Университета Уэйна считает протесты ответом на «усиление милитаристских мер» по борьбе с нелегальной миграцией. Он подчеркнул, что это первый с 60-х годов случай, когда президент США направил войска без запроса губернатора штата. Последний подобный прецедент, по его словам, произошел в 1965 году, когда Линдон Джонсон направил военных в Алабаму для прекращения беспорядков, поскольку местный «губернатор был расистом и никогда бы сам не вызвал Нацгвардию».
По мнению эксперта, развитие событий может пойти двумя опасными сценариями и они «вызывают тревогу».
Во-вторых, активное и повторяющееся применение Трампом чрезвычайных полномочий может ограничить демократию и подорвать демократические процессы, а также привести к возможным масштабным гражданским волнениям.
Акции протеста вспыхнули 6 июня после рейдов против нелегальных мигрантов. В ответ на массовые задержания жители города вышли на улицы, где произошли стычки с полицией. В связи с этим Трамп распорядился направить в город 2 тысячи бойцов Национальной гвардии.