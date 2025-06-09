Мединский не согласен с заморозкой украинского конфликта без достижения полноценного мира.
Последствием заморозки украинского конфликта без достижения полноценного мира может стать ядерная война. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Он также отметил, что власти не заинтересованы в создании «огромного Карабаха». Главные заявления Мединского — в материале URA.RU.
О террористических атаках Киева.
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Ехать на переговоры в Стамбул было сложно.
Ехать на переговоры с представителями Украины в Стамбул российским делегатам было сложно. По словам Мединского, в день отъезда российских дипломатов Киев преднамеренно устроил взрыв пассажирского поезда, в результате которого погибли мирные граждане, в том числе дети.
Действия Киева провоцируют россиян на требования о более жестких ответах.
Именно действия Киева, связанные с террористическими атаками, становятся причиной, по которой российское общество настаивает на ужесточении ответных мер, заявил Мединский. Он уточнил, что граждане страны требуют от правительства более решительных и жестких шагов: «Конечно, после этого граждане требуют — нужно “Орешником” по Киеву, по Львову, хватит переговоров».
Об окончании СВО.
Кто препятствует заключению мира на Украине.
Мединский заявил, что государства Европы препятствуют заключению соглашений по урегулированию украинского конфликта, которые были бы благоприятны для Киева. По его словам, украинская делегация на переговорах демонстрирует стремление к прекращению боевых действий, однако не обладает необходимыми полномочиями для самостоятельного принятия решений.
Когда Россия могла бы закончить СВО.
Мединский заявил, что Киев мог бы добиться завершения конфликта почти сразу после начала СВО. По его словам, если бы Украина самостоятельно принимала решения, мирный договор был бы подписан еще 28 февраля 2022 года.
Власти Киева похожи на латиноамериканских диктаторов.
Руководство Украины демонстрирует поведение, схожее с латиноамериканскими диктаторами, для которых затяжной военный конфликт становится инструментом удержания власти. По словам Мединского, в условиях, когда контроль над страной уже невозможен без продолжения боевых действий, а иностранная помощь — финансовая и военная — поступает лишь при сохранении боевых действий, украинские власти заинтересованы в поддержании конфликта.
Он уточнил, что украинский кризис не представляет непосредственной угрозы для самих лидеров Украины и их семей. По словам Мединского, родственники верхушки страны находятся за границей и обладают британским гражданством, находясь в полной безопасности.
Ядерная войн как итог украинского конфликта.
Замораживание конфликта на Украине без заключения всеобъемлющего мирного соглашения способно привести к риску ядерной войны. Такое развитие событий обусловлено вероятностью того, что Киев при поддержке государств-членов НАТО предпримет попытки вернуть территории, перешедшие под контроль России, заявил Мединский.
Он отметил, что Москва не стремится к формированию «большого Карабаха» — непризнанной территории, которая могла бы привести к серьезному обострению ситуации. В связи с этим российская сторона подчеркивает важность достижения всестороннего мирного соглашения и признания сложившихся территориальных изменений.
Об отказе Украины от обмена телами.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина передумала забирать тела солдат и меняться пленными: заявление помощника президента РФ Мединского.
ВСУ не забрали тела солдат из-за денег.
По словам Мединского, украинская сторона отказалась забирать тела погибших военнослужащих, поскольку признание подобных потерь вызывает у властей затруднения. Он отметил, что на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Однако средства Киев уже освоил и не на компенсацию: «Эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи».
О переговорах в 2022 году.
Путин лично правил соглашение, подготовленное к переговорам с Украиной весной 2022 года.
Соглашение, подготовленное к переговорам с Украиной весной 2022 года, насчитывало 19 страниц. В нем были тщательно проработаны детали, чтобы терминология одинаково воспринималась на русском, английском и украинском языках. Как отметил Мединский, президент России Владимир Путин лично внес в документ ряд правок.
Зеленский обсуждал текст соглашения с Британией и США.
По словам Мединского, после передачи договора президенту Украины Владимиру Зеленскому он в течение двух недель не давал ответа. Сообщалось, что причиной задержки была занятость президента, а сам документ оказался слишком объемным и сложным. Однако, по словам Мединского, выяснилось, что в этот период Зеленский совещался с тогда еще премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и представителями США.
О нынешних переговорах в Стамбуле.
Киевские делегаты напоминают топ-менеджеров.
Мединский отметил, что украинская делегация вызывает у него ассоциации с топ-менеджерами, нанятыми крупной корпорацией. «Они мне немного напоминают, да, они напоминают, как будто это топ-менеджеры, нанятые какой-то гигантской корпорацией», — заявил он.
Участники переговорного процесса от Киева будто бы следят друг за другом.
По словам Мединского, в 2025 году представители украинской делегации проявляют заметную нервозность и постоянно наблюдают друг за другом. Создается «ощущение, что они следят друг за другом», подытожил он.
О США.
Администрации Байдена «гореть в аду».
Помощник президента России заявил, что определенные действия администрации бывшего президента США Джо Байдена заслуживают, чтобы она «горела в аду». В то же время он подчеркнул, что нынешний американский лидер Дональд Трамп, в бога верит.
Трамп выстраивает свою политику.
Президент США формирует свою политику, руководствуясь, прежде всего, национальными интересами своей страны, и Москве хорошо понятна его позиция, основанная на принципах национального консерватизма, отметил Мединский. По его словам, в выступлениях Трампа акцент неизменно делается на приоритетах Соединенных Штатов, а не на стремлениях отдельных сенаторов, которые преследуют цели саморекламы, публичности или продвижения резонансных законодательных инициатив.