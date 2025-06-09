По словам Мединского, украинская сторона отказалась забирать тела погибших военнослужащих, поскольку признание подобных потерь вызывает у властей затруднения. Он отметил, что на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Однако средства Киев уже освоил и не на компенсацию: «Эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи».