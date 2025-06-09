Основатель Telegram Дуров заявил, что не понимает сути обвинения Франции

Напомним, в августе 2024 года Павла Дурова задержали в Париже. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям, связанным с незаконной деятельностью в Telegram. Одно из обвинений могло привести к десяти годам лишения свободы. Суд освободил его под залог в размере пяти миллионов евро, но наложил запрет на выезд из страны. Ему всё же позволили выехать в Дубай. В мае Дуров заявил, что Франция использует терроризм как предлог для политических запросов. Он утверждал, что Париж просил его ограничить консерваторов перед выборами в Румынии. В результате консерваторы в итоге потерпели поражение.