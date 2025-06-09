Основатель Telegram Дуров заявил, что не понимает сути обвинения Франции

«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала звучали обвинения в том, что мы якобы не ответили на юридические запросы, однако это не соответствует действительности. Даже если бы это было правдой, трактовка “соучастия” выглядит крайне натянуто. Адвокаты говорят, что таких прецедентов почти нет», — отметил Дуров.
Он также добавил, что во Франции преследовали мелкие приложения, созданные специально для преступников, не имеющих банковских счетов и без аудита.
«Telegram — это совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность», — подчеркнул он.
Дуров также указал, что обвинения основаны на том, что среди миллиарда пользователей Telegram нашлись лица, занимающиеся незаконной деятельностью. По его словам, власти утверждают, что он не сделал достаточно для предотвращения этой активности.
«Это всё равно что арестовать Дональда Трампа за преступление, совершенное кем-то из 350 миллионов американцев. Это абсурд», — сказал он.
Кроме того, Дуров сообщил, что всё еще находится во Франции, так как на него наложили ограничение на выезд. По словам бизнесмена, его отпустили в Дубай, но в очень ограниченном режиме. При этом он анонсировал ещё одну скорую поездку в ОАЭ.
Напомним, в августе 2024 года Павла Дурова задержали в Париже. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям, связанным с незаконной деятельностью в Telegram. Одно из обвинений могло привести к десяти годам лишения свободы. Суд освободил его под залог в размере пяти миллионов евро, но наложил запрет на выезд из страны. Ему всё же позволили выехать в Дубай. В мае Дуров заявил, что Франция использует терроризм как предлог для политических запросов. Он утверждал, что Париж просил его ограничить консерваторов перед выборами в Румынии. В результате консерваторы в итоге потерпели поражение.