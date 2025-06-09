Макрон не исключил нового роспуска парламента

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает нового роспуска парламента, но не исключает, что вновь прибегнет к этой мере при необходимости в случае «блокирования» его работы оппозицией. Об этом пишет РИА Новости.
«Я бы желал, чтобы нового роспуска не было. Но не в моей привычке лишать себя моих конституционных полномочий. Потому что, если политические партии поведут себя безответственно и решат заблокировать государство, возможно, я вновь окажусь в ситуации, когда мне придется прибегнуть к конституции», — сказал он на пресс-конференции на полях конференции ООН по океанам в Ницце. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Летом 2024 года после провала его партии на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны.
В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы. -0-