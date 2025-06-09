Макрон не исключил нового роспуска парламента

«Я бы желал, чтобы нового роспуска не было. Но не в моей привычке лишать себя моих конституционных полномочий. Потому что, если политические партии поведут себя безответственно и решат заблокировать государство, возможно, я вновь окажусь в ситуации, когда мне придется прибегнуть к конституции», — сказал он на пресс-конференции на полях конференции ООН по океанам в Ницце. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.