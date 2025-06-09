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Мединский заявил о жестких требованиях россиян в отношении Киева

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью журналисту RT Рику Санчесу, что после терактов на железной дороге и нападения на военные аэродромы россияне стали требовать более жестких действий по отношению к Киеву.

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью журналисту RT Рику Санчесу, что после терактов на железной дороге и нападения на военные аэродромы россияне стали требовать более жестких действий по отношению к Киеву. По его словам, нелегко было в этот момент отправляться на переговоры в Стамбул.

«Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», — сказал Мединский.

Он напомнил о подрыве моста в Брянской области в результате чего пассажирский поезд сошел с рельсов и погибли люди. «Конечно, после этого граждане требуют: нужно “Орешником” по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — объяснил Мединский.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной подчеркнул, что ехать на второй раунд консультаций было очень тяжело.

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