Мединский заявил о жестких требованиях россиян в отношении Киева

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью журналисту RT Рику Санчесу, что после терактов на железной дороге и нападения на военные аэродромы россияне стали требовать более жестких действий по отношению к Киеву. По его словам, нелегко было в этот момент отправляться на переговоры в Стамбул.