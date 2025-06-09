Рютте продолжает запугивать европейцев Россией, чтобы они дали НАТО денег

«Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. Сейчас мы все находимся на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, во много раз превышающей скорость звука», — утверждает генсек альянса.
Особую озабоченность генсека НАТО вызывает и стремительное наращивание военной мощи Китаем. По его словам, Пекин развивает военно-морские силы и ядерный потенциал «с головокружительной скоростью», что меняет глобальный баланс сил.
Напомним, Марк Рютте призвал НАТО нарастить расходы на ПВО и ПРО на 400%. Он убеждает, что такие вложения позволят резко укрепить оборону Запада. Генсек альянса также заявляет, что «российская угроза» не исчезнет по завершению конфликта на Украине.