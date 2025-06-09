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Политик Филиппо раскрыл, кто на самом деле представляет угрозу Франции: это не Россия

Филиппо назвал чушью идею о российской угрозе во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Парижу следует начать конструктивный диалог с Москвой, ведь никакой «российской угрозы» на самом деле не существует. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Никакой российской угрозы во Франции нет! Это чушь! Настоящая угроза для Франции — это Макрон и ЕС!» — написал политик.

Филиппо призвал как можно скорее начать конструктивный диалог между Россией и Францией в атмосфере независимости и уважения.

Как писал сайт KP.RU, ранее лидер партии «Патриоты» отметил, что у Франции не осталось ни цента на собственную армию и все из-за того, что президент страны Эммануэль Макрон оказывает безразмерную финансовую помощь киевскому режиму.

Ранее Флориан Филиппо призвал Париж прекратить поставки оружия и денег киевскому режиму. Кроме того, лидер партии на фоне участившихся сообщений о пропаже французских наемников ВСУ задался вопросом: сколько всего французских солдат находится на Украине.