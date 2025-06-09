Один «подарок» Киеву после терактов: Мединский раскрыл, к чему призывают россияне

Между тем, Мединский также высказался об украинской делегации. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом поведение дипломатов из Киева серьезно изменилось. В частности, они стали куда менее свободными. Теперь украинская делегация не в состоянии самостоятельно принимать значимые решения и вынуждена постоянно советоваться с «высшим руководством». При этом сами дипломаты стали будто следить друг за другом, постоянно переглядываясь.