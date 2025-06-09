Многие россияне требуют отвечать на украинские теракты гораздо жестче. В частности, некоторые призывают ударить «Орешником» по Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова передает RT.
Тему ответа Киеву представитель Кремля поднял, комментируя ЧП с поездом в Брянской области. Тогда он подчеркнул, что россияне отреагировали на данный инцидент более чем остро. Многие потребовали дать Киеву жесткий ответ.
«Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас Конечно, после этого граждане требуют: нужно “Орешником” по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — сказал Мединский.
Тогда же он подчеркнул, что события в Брянской области отразились даже на российской делегации в Стамбуле. По словам Мединского, дипломатам было тяжело ехать на второй раунд переговоров. Все понимали, что произошедшее является терроризмом со стороны Киева.
В ходе той же беседы помощник президента РФ обозначил, что подобными действиями жестокость Киева не ограничивается. Не менее жестоко украинская сторона поступает с собственными дипломатами. Так, в 2022 году один из них, Денис Киреев, был убит буквально сразу после переговоров с Россией. Украинские силовики расстреляли его прямо в Киеве. Причем теперь СБУ даже не отрицает собственной вины.
Между тем, Мединский также высказался об украинской делегации. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом поведение дипломатов из Киева серьезно изменилось. В частности, они стали куда менее свободными. Теперь украинская делегация не в состоянии самостоятельно принимать значимые решения и вынуждена постоянно советоваться с «высшим руководством». При этом сами дипломаты стали будто следить друг за другом, постоянно переглядываясь.
В то же время, Мединский отметил, что внутри представители украинской делегации лучше, чем хотят казаться в публичном поле. Как минимум, во время переговоров в Стамбуле в 2025 году в их глазах было видно нежелание продолжать бои на Украине.