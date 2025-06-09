Стоимость серебра на бирже Comex превысила $37 впервые с 29 февраля 2012 года

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $37 впервые с 29 февраля 2012 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 21.36 по минскому времени, цена на драгметалл составляла $37,025 за тройскую унцию (+2,41%). К 21.54 по минскому времени стоимость серебра замедлила рост и находилась на уровне $36,985 (+2,35%).
В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,69%, до $3 353,5 за тройскую унцию. -0-