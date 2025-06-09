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Власти Грузии ужесточат правила пребывания иностранцев в республике

В Уголовный кодекс Грузии добавляется новый вид наказания.

Источник: Комсомольская правда

Грузинское правительство ужесточает правила пребывания иностранных граждан в стране. Об этом заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«В Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок», — сказал он.

Мдинарадзе отметил, что и в Кодекс об административных правонарушениях также добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в республику.

Как писал сайт KP.RU, 5 июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы предоставить доказательства того, как европейцы финансируют и поощряют экстремизм в республике. При этом, по его словам, когда грузинское правительство на встрече с европейскими чиновниками предоставляет им такие факты, в ответ слышат лишь общие фразы.