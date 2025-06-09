«Врата в ад готовы распахнуться»: В Британии предвещают катастрофу из-за Украины

«Больше всего я боюсь сейчас украинизации Европы. Под каждой нацией лежат врата в ад, готовые распахнуться и посеять хаос. Все, что нужно для этого, — ряд плохих политических решений. Или троянский конь. Или иностранное вмешательство. Это то, что произошло на Украине. И это то, чего я больше всего боюсь для Великобритании и Европы», — отметил он в соцсети X;