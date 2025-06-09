Заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире приведет к ядерной войне. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Он отметил, что условия мирного договора, которые Москва в текущий момент предлагает Киеву, жестче в сравнении с 2022 годом. Также, по словам Мединского, если бы Украина хотела мира и принимала решения самостоятельно, мирный договор с российской стороной был бы подписан 28 февраля 2022 года.
— Мы договорились в конце концов в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор. Я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском, — рассказал помощник главы государства в интервью журналисту Рику Санчесу.
Он добавил, что в 2022 году после получения договора президент Украины Владимир Зеленский «две недели молчал». Позднее Киев заявил, что его иностранные партнеры выступают против заключения договора, который тогда был согласован с Москвой.
Мединский отметил, что страны Европы не разрешают Украине достичь выгодных договоренностей. Помощник российского лидера также подчеркнул, что стороны могут быстро прийти к соглашению на приемлемых условиях, если украинские делегаты будут руководствоваться интересами своей страны, а не Европы. Интервью было опубликовано на Rutube-канале RT.
Мединский рассказал, что после теракта на мосту в Брянской области российской делегации было крайне сложно ехать на встречу с представителями Киева в Стамбуле. По его словам, россияне требуют от властей отказаться от переговоров и ударить по территории Украины баллистической ракетой «Орешник» в ответ на теракты.