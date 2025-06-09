Мединский: Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне

— Мы договорились в конце концов в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор. Я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском, — рассказал помощник главы государства в интервью журналисту Рику Санчесу.